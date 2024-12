Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 30 dicembre 2024: film e intrattenimento

Su Rai Uno Questi fantasmi!, su Rai Tre La valanga azzurra. Guida aiTv della serata di lunedì 30Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 30? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.30 Questi fantasmi! Pasquale si trasferisce con la moglie Maria in un grande appartamento con l’incarico di sfatare le voci sui fantasmi presenti nella casa. Una volta dentro, l’uomo comincia a ricevere denaro da spiriti misteriosi, ma presto si accorge che dietro questa sinistra generosità c’è dell’altro. Su Rai Tre dalle 21.20 La Valanga Azzurra. Cos’era lo sci alpino negli anni Settanta? Ma, soprattutto, cos’era la nazionale italiana di sci in quegli anni? Due domande che per forza di cose s’intrecciano in un’unica riposta: un successo dalla dimensione e della forza di una Valanga, che non può che essere Azzurra.