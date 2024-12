Game-experience.it - Half-Life 3 è in fase di test, secondo un paio di noti insider

Dopo anni di speculazioni, arriva unazia che potrebbe rendere decisamente felici i fan in trepidante attesa di mettere le proprie mani su3: lo sviluppo del terzo capitolo della celebre saga di Valve starebbe proseguendo correttamente.Addentrandoci nello specifico della questione, l’Gabe Follower, noto per le sue accurate anticipazioni sui progetti di Valve, ha affermato proprio in queste ore che lo sviluppo di3 sarebbe entrato in unacruciale. Stando alle informazioni in suo possesso, nelle ultime settimane, il gioco è stato sottoposto a una serie di playdedicati ad amici e parenti degli sviluppatori di Valve, un passo che spesso precede il perfezionamento finale di un titolo.Lazia, confermata anche da Tom Henderson, un’altra fonte autorevole, lascia ben sperare sull’avanzamento del progetto.