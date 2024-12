Metropolitanmagazine.it - Gli Ugg tornano di moda: come abbinarli secondo i trend attuali?

Erano un must have della Tumblr era, quella dei leggins con le galassie e le collane con le croci. Quest’anno, sebbene ancora molti li ritengano un insulto alla, hanno rivisto di nuovo gli albori e la fama in una veste ancora nuova. Il 2024 è stato infatti l’anno degli Ugg bassi, diventati un vero e proprio must have anche nel guardaroba maschile. La loro peculiarità è essere comodi e caldi, ma soprattutto versatili. Le clean girl ci hanno dato alcune inspo per dargli lo spazio che meritano in questa stagione.Tutte le inspo per abbinare gli UggL’abbinamento classico è con jeans un po’ slouchy e comodo maglione: l’effetto è subito settimana bianca, e per quanto a volte gli abbinamenti classici possano sembrare scontati, sono al tempo stesso anche una garanzia. Questo discorso si applica anche al modello sabot, ancora più discusso del precedente, che se abbinato a calze in spugna e capotto teddy fa subito 2021 e biscotti fatti in casa.