Lanazione.it - Finse di lavorare alla Ferrari, ma non pagava gli alimenti. Il giudice lo condanna

Perugia, 30 dicembre 2024 – Un’altraper il quarantenne di Perugia che per “allontanarsi“ dfamiglia (mentre la compagna era incinta del loro terzo figlio) aveva raccontato di aver trovato lavoro a Maranello e più precisamente: la lettera di assunzione fasulla finì agli atti di uno dei procedimenti aperti nei suoi confronti. Già nei guai per lo stalking ai danni della donna e dei figli (e per questoto a un anno e due mesi), l’uomo (difeso dall’avvocato Stefano Sborzacchi) è finito di nuovo in tribunale accusato di non aver provveduto al mantenimento dei tre ragazzi nati drelazione con la ex compagna. Illo hato a sei mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali accordandoparte civile (l’ex compagna e i figli, assistiti nel procedimento dall’avvocato Roberto Di Iorio) una provvisionale di 40mila euro.