Duomo, aperta la porta santa. "Il Giubileo non è una gita ma rinnovamento personale"

Siena, 30 dicembre 2024 – “Ilnon è una. Non è un gesto scaramantico, andare in un posto o passare sotto qualche. È altro”, ammonisce il cardinale Augusto Paolo Lojudice nell’omelia indopo l’apertura delladella cattedrale. Quella centrale. In mezzo a due ali di fedeli, cittadini, turisti. Dopo che le campane, alle 11 in punto, hanno suonato a festa per sottolineare l’inizio delnell’Arcidiocesi di Siena-Colle-Montalcino. “Come si vive? Leggevo in un articolo che nel 1975 Papa Paolo VI individuò nele spirituale la necessità primaria dell’uomo. Cinquanta anni fa si avvertiva il bisogno di ristabilire rapporti autentici con Dio. Non dico la stessa cosa ma.”, spiega il cardinale. Dando la linea di un“da viversi come famiglia”, valorizzando la pazienza e guardando al creato, alla bellezza.