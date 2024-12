Due milioni di italiani si pentono dei tatuaggi Dal nome dell’ex ai disegni fatti male fino ai concorsi | i motivi che spingono a rimuoverli

Leggi su Open.online

Pensati e realizzati come marchi indelebili, espressioni d’identità, eppure c’è chi poi decide di fare un passo indietro. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, settedihanno ceduto al fascino dell’inchiostro sulla pelle, i. Ma tra questi, ben duesi sono poi pentiti. La soluzione c’è, ma è costosa e richiede tempo. Il metodo più efficace è il laser fatto da chirurghi estetici o medici estetici. Le motivazioni chea cancellare uno sono molteplici e spesso raccontano storie di rimpianti. Come riferisce La Stampa, al primo posto c’è il classico errore sentimentale: il 61% dei pentiti vuole eliminare ildi un ex partner. Al secondo posto ci sono imal eseguiti (45%) dai tatuatori. Seguono ilegati a relazioni con ex amici o parenti ormai distanti (41%) e itribali, un tempo in voga, ma oggi considerati obsoleti (33%).