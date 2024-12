Ilveggente.it - Diagnosi shock per Berrettini: un fulmine a ciel sereno

Leggi su Ilveggente.it

La rivelazione disciocca il pubblico.Forse avrebbe vinto uno Slam. E, chi lo sa, magari sarebbe addirittura andato al di là del sesto posto nel ranking, che ha raggiunto nel momento più bello della sua carriera. Potremmo avanzare una marea di ipotesi, ma la verità è che non sapremo mai come si sarebbe evoluta la carriera di Matteose il romano non avesse dovuto fare i conti, come invece è stato, con i numerosi infortuni che lo hanno spesso ostacolato negli ultimi anni.per: un(AnsaFoto) – Ilveggente.itMeglio concentrarsi sul presente che sul passato, dunque, soprattutto adesso che The Hammer è tornato e che nei suoi occhi è tornata a brillare la fiamma che sembrava ormai spenta. Ha attraversato tanti momenti bui, il martello romano, ma adesso, nel suo futuro, c’è solo la voglia di tornare ai livelli di un tempo e di dimostrare al pubblico che la sua carriera è tutt’altro che finita.