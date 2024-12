Inter-news.it - Darmian prenota Inter-Atalanta. Inzaghi trova una ‘soluzione’

Matteoha recuperato e sarà regolarmente con la squadra in Arabia Saudita per preparare, sfida valida per la semifinale della Supercoppa Italiana. Simonepuò così contare su una nuova soluzione a partita in corso.LA SITUAZIONE – Matteoha superato il problema al ginocchio, che lo aveva tenuto fuori dalla trasferta di Cagliari, e punta adi Supercoppa Italiana. Il calciatore italiano, pedina importante nello scacchiere del tecnico nerazzurro Simone, potrà rappresentare un innesto utile a partita in corso per gestire il match in base alle circostanze che si dovessero presentare in quel dato momento della sfida. Non è un caso che i meneghini abbiano deciso di rinnovargli il contratto fino al 2025, nella convinzione di poter ancora fare affidamento sul suo apporto sul rettangolo di gioco.