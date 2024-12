Calciomercato.it - Danilo è fuori dalla Juve: niente Supercoppa e il gesto verso la squadra | CM.IT

Rottura totale tra l’ormai ex capitano e la società bianconera: il difensore brasiliano non volerà in Arabia Saudita, si avvicina il trasferimento al NapoliNon c’è spazio per ripensamenti ed eventuali marce indietro. Sarà divorzio trae lantus, confermatodecisione forte dellantus dopo gli sviluppi degli ultimi giorni.e illaCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itIl difensore brasiliano e ormai ex capitano bianconero non volerà domani pomeriggio a Riad insieme al resto dellain vista della Final Four di, dove la ‘Vecchia Signora’ affronterà il Milan nella seconda semifinale di venerdì sera. Scelta presasocietà insieme al tecnico Thiago Motta, conquindi che non verrà convocato per l’impegno in Arabia Saudita come appreso da Calciomercato.