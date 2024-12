Liberoquotidiano.it - "Cosa rischia". Cecilia Sala accusata di violazione della legge islamica? Arriva una brutta notizia | Video

Il dipartimento generale dei Media Esteri del ministeroCultura e dell'orientamento islamico dell'Iran ha confermato in una nota l'arresto di"per aver violato le leggiRepubblicadell'Iran". Lo ha scritto l'agenzia Irna. "La cittadina italiana èta in Iran il 13 dicembre con un visto giornalistico ed è stata arrestata il 19 per aver violato laRepubblicadell'Iran. Il suo caso è sotto inchiesta. L'arresto è stato eseguito secondo la normativa vigente e l'ambasciata italiana è stata informata. Le è stato garantito l'accesso consolare e il contatto telefonico con la famiglia". A In Onda, il talk show polito di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, si è parlato a lungovicenda che vede coinvolta. Ospite in collegamento, Pejman Abdolmohammadi, analista ISPI e docente all'Università di Trento, ha spiegato ai telespettatori perché la diffusione dei capi d'accusa non è una buonaper la giornalista del Foglio.