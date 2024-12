Terzotemponapoli.com - “Conte conta”, Galeone e Taglialatela a Radio Goal

Leggi su Terzotemponapoli.com

ha dato al Napoli una nuova mentalità dopo il disastro dell’ultima stagione. Anche il gioco, partita dopo partita, sta migliorando. Giovanni, allenatore, e Giuseppe, ex portiere del Napoli, ne hanno parlato a. Di seguito le loro dichiarazioni ai microfoni diKiss Kiss Napoli.“ha saputo dare un’identità alla squadra“Così: “, conosce il campionato italiano e si è visto nel processo di ricostruzione del Napoli. Fonseca aveva una buona squadra, il Milan ha una rosa importante e lui non è riuscito a dare un’identità. Il Napoli partito malissimo, dopo il Verona peròha saputo dare un’identità alla squadra, e poi l’ha cambiata anche in corsa, prima passando dalla difesa a tre a quattro, poi ieri contro il Venezia ha giocato con due soli centrocampisti.