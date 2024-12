Carta del docente sarà erogata ai supplenti Riguarderà anche i contratti al 30 giugno?

Leggi su Orizzontescuola.it

I commi 572-574 della Legge di Bilancio approvata due giorni fa, dispongono l'estensione permanente delladelai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. In precedenza, tale beneficio era stato introdotto solo per il 2023 e riguardava i docenti precari al 31 agosto. La modifica stabilisce un importo annuale determinato con decreto ministeriale, entro un tetto massimo di 500 euro, superando così la somma fissa prevista in passato. Le risorse necessarie ammontano a 60 milioni di euro all'anno a partire dal 2025.