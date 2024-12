Oasport.it - Calendario sci alpino Kranjska Gora e Madonna di Campiglio 2025: programma 4-8 gennaio, orari, tv

La Coppa del Mondo di sciriprenderà nelil 4, data del gigante femminile di. La stagione ricomincerà, infatti, dalla località slovena che ospita prima un gigante e poi il giorno successivo uno slalom. In quel fine settimana gareggiano solo le donne, mentre per vedere gli uomini in azione bisogna aspettare mercoledì 8con lo slalom notturno didi, che mette fine alla lunga trasferta italiana della Coppa maschile dopo Val Gardena, Alta Badia e Bormio.Per Federica Brignone si prospetta un inizio diricchissimo di appuntamenti. Un mese dove sicuramente la valdostana si giocherà la possibilità di lottare fino alla fine per la Coppa del Mondo, con anche l’azzurra che ha decisamente chiuso nel migliore dei modi l’anno con la splendida vittoria di Semmering.