Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Jacobone: “Mandato scout a vedere Lucca e Ricci”

Leggi su Pianetamilan.it

Lorenzo, attaccante dell'Udinese, e Samuele, centrocampista del Torino, sono due obiettivi didel. La sessione invernale di mercato è alle porte ed i rossoneri hanno bisogno di rinforzi sia a centrocampo che in attacco. Ieri sera, dopo il pareggio casalingo contro la Roma (1-1), la dirigenza delha esonerato Paulo Fonseca. Sul suo profilo X, l'esperto diAlessandroha riportato una notizia riguardante il: "delal Bluenergy Stadium per assistere ieri a Udinese-Toro: occhi su". Per il centrocampo rossonero, oltre a, ci sono stati diversi rumors riguardanti: Morten Frendrup del Genoa, sul quale c'è anche l'Atalanta di Gasperini; Warren Bondo del Monza; Carney Chukwuemeka del Chelsea, seguito dai rossoneri anche in estate.