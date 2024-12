Oasport.it - Basket, i migliori italiani della tredicesima giornata di Serie A. Doppia doppia per Pajola, Librizzi e Alviti affondano Napoli

Agli archivi un’altradi campionato diA di pallacanestro. Tante le prestazioni italiane da registrare in questa tornata, tanto che il nostro appuntamento con iazzurri dell’ultimo weekend disi presenta in versione maxi: analizziamo insieme le loro prove.IDEL TREDICESIMO TURNO DIARiccardo Rossato: Trapani torna a sognare, accantonando il ko con Milano ed asfaltando la UnaHotels Reggio Emilia. Nella decima vittoria stagionale ha un discreto peso specifico la ottima prova del ventottenne nato a Venezia, che registra la propria migliore prestazione in maglia Sharks: 18 punti in 16 minuti con 4/5 dall’arco dei 6,75 e le due triple che hanno aperto il parziale che in pratica ha deciso la contesa. Permettendo ai siciliani di raggiungere la Final Eight di Coppa Italia.