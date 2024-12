Anteprima24.it - Asaps, 470 pedoni morti in Italia dall’inizio dell’anno: il dato della Campania

Tempo di lettura: < 1 minutoQuattordiciinnegli ultimi sette giorni, 60 in dicembre (praticamente un paio ogni giorno), 470al 29 dicembre: sono i dati più recenti dell’osservatorio Sapidata-, l’Associazione sostenitoriPolizia stradale. Le vittime sono 312 uomini e 158 donne, 249 con più di 65 anni, il 53 per cento del totale. Lo scorso anno ierano stati 485. Dicembre è il mese più tragico del 2024 per i, seguito da novembre, con 53 vittime, e da ottobre (51). La regione con il maggior numero di decessi è la Lombardia (79), poi Lazio (58),(53) ed Emilia-Romagna (41).L'articolo, 470in: ilproviene da Anteprima24.it.