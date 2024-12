Ilrestodelcarlino.it - Anno Santo, folla in Duomo. Il vescovo invita alla speranza: "Necessaria come l’ossigeno"

"Abbiamo bisogno delladelper i polmoni e del pane e dell’acqua per il corpo". Ce lo ha ricordato l’arciErio Castellucci che ieri pomeriggio in ungremitissimo ha aperto l’nell’arcidiocesi di Modena: secondo una stima, erano almeno mille i presenti, fra cui anche il sindaco Massimo Mezzetti e il suo predecessore Gian Carlo Muzzarelli, oggi consigliere regionale. D‘ritrovata’ chiesa di San Domenico, i fedeli sono arrivaticattedrale in processione,"Pellegrini di", tema del Giubileo 2025. Con il pastorale, don Erio ha battuto sulla porta delche è stata aperta. E al pellegrinaggio della vita ha dedicato la profonda riflessione della sua omelia per la Messa solenne. Nel Vangelo di ieri, festa della Santa Famiglia, Maria e Giuseppe cercano Gesù dodicenne che hsmarrito e lo trovano nel tempio a dialogare con i dottori.