Al Circolo degli Esteri di Roma inaugurata la Mostra di Anna Addamiano "Vocabolario del tempo", del Progetto Storie

– Un tripudio non comune, con un pubblico singolare e illustri ospiti, quello che si è visto all’inaugurazione delladell’artista, dal titolo “del” aldel Ministero Affaridinel quadro della Collezione Farnesina Uno (Palazzo della Farnesina) e Due () di Arte Conranea. Un, ideato e diretto dallo Storico dell’Arte Moderna e Conranea Prof. Carlo Franza, intellettuale di piano internazionale, che porta ad indicare e sorreggere un’Europa Creativa Festival e, dunque, artisti-protagonisti e bandiere, bandendo ogni culto del transitorio per porgere a tutti il culto dell’eterno.Gaetano Cortese, Carlo Franza,, Umberto VattaniQuestadal titolo “del” è la seconda del nuovo percorso, ed è già una novità in quanto si veicolano anomi dell’arte conranea di significativo rilievo, che evidenziano e mettono in luce gli svolgimenti più intriganti del fare arte nel terzo millennio.