Ilgiorno.it - A trentaquattro fortunati il previlegio di brindare sulla vetta della Grigna

Veglione in. Ma solo per clienti selezionati. È tutto esaurito out per cenone il di San Silvestro al rifugio Luigi Brioschi, in cima ai 2.410 metri di altezzaSettentrionale, il Grignone, montagna simbolo dell’alpinismo ed escursionismo lombardo e non solo. I soli 34 posti a tavola disponibili, tanti quanti i letti per dormire, sono prenotati da almeno un paio di mesi. A cucinare per i commensali e servirli ci sarà il capanat Alex Torricini, 51 anni, che dal 2010 gestisce il rifugio. Accanto a lui, la moglie, a cui ha chiesto di sposarla proprio al Brioschi e proprio durante un Capodanno, quello tra il 2020 e il 2021, davvero particolare. Gli escursionisti arriveranno da tutta la Lombardia, ma anche da Veneto e Trentino. "Per San Silvestro siamo sempre al completo – racconta Alex –.