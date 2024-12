Lapresse.it - A Piazza Affari sale la capitalizzazione, UniCredit è il titolo più negoziato

la. E nel 2024 ilpiùarchivia un 2024 positivo sui listini. Il Ftse Mib chiude l’anno in rialzo del 12,6% e il Ftse All Share del 12%, un progresso a doppio cifra, per quanto non ai livelli dell’anno passato. Sul 2024 si è però allungata l’ombra del delisting alla Borsa di Milano. Il massimo annuale del Ftse Mib è stato toccato a 35.410 punti il 16 maggio, mentre il minimo rial 23 gennaio a 30.077. Il Ftse All Share ha visto un massimo a 37.632 punti il 16 maggio, partendo da un minimo di 32.162 punti il 3 gennaio.Per la Borsa di Milano ladai 761 miliardi dello scorso anno a 811 miliardi nel 2024, pari al 38% del Pil italiano (era 39,4% nel 2023). Gli scambi di azioni, in aumento rispetto all’anno precedente, hanno raggiunto una media giornaliera di 2,6 miliardi e una media di oltre 300.