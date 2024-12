Sport.quotidiano.net - Vuelle Pesaro batte Fortitudo Bologna 82-61: passata la prova del nove

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 29 dicembre 2024 - Al di là dello schiacciante risultato in favore dicontro la(82 a 61), il match che si è disputato nel pomeriggio al PalaVitri, davanti alle telecamere di Rai Sport, ha messo insieme un mix di fattori che hanno fatto tutti uscire dai peggiori bar di Caracas del basket: derby antico che affonda nel tempo, sugli spalti 8mila spettatori, e quindi i soliti cori che hanno sempre contraddistinto gli scontri tra. A ballare sulle tribune, alla fine, i tifosi della Carpegna Prosciutto anche perché questa gara era molto attesa. Era ladeldella crescita della formazione di Leka che con questa vittoria infila la quinta vittoria consecutiva che porta la formazione pesarese non in paradiso ma a mezza classifica. A seguire la, benché ci fosse la diretta Rai, oltre un migliaio di tifosi.