Ilrestodelcarlino.it - Una mostra dedicata allo storico Gandini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Persiceto ricorda l’indimenticato professor Mario(1924 - 2021) con unanell’ex chiesa di Sant’Apollinare e con il centro documentale che è stato a lui intitolato nella biblioteca comunale ‘Giulio Cesare Croce’. Lo scorso 23 dicembre sono ricorsi infatti i cento anni dalla nascita del professor, illustre cittadino persicetano. Noto ben oltre i confini di San Giovanni,è stato insegnante, preside,bibliotecario e grande studioso delloRaffaele Pettazzoni. Ma fin dal dopoguerraè stato soprattutto un punto di riferimento culturale per i cittadini di Persiceto e per tanti studiosi anche a livello internazionale. Colonna portante della biblioteca comunale ‘Giulio Cesare Croce’, non se ne è separato neanche dopo la pensione. Dal 1991, come volontario, ha continuato a frequentare quotidianamente la biblioteca, raccogliendo scrupolosamente, e per tanti anni, le pubblicazioni che riguardavano Persiceto o che erano scritte o curate da persicetani, comprese le tesi di laurea.