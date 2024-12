Thesocialpost.it - Terremoto di magnitudo 2.6 a Urbisaglia: lieve scossa nelle Marche

Macerata – Unadiha risvegliato lequesta mattina, domenica 29 dicembre 2024. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato il sisma alle ore 8:34 con unaML 2.6 sulla scala Richter.L’epicentro è stato localizzato a quattro chilometri da, in provincia di Macerata. La sala sismica di Roma dell’Ingv ha fornito le coordinate geografiche, confermando l’area del cratere sismico già nota per precedenti attività.Le, e in particolare la provincia di Macerata, sono note per una moderata attività sismica. L’evento odierno ricorda l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture e sulla prevenzione in una regione che convive con il rischio sismico.Le verifiche proseguirannoprossime ore, mentre l’Ingv continuerà a monitorare eventuali repliche.