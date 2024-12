Gamberorosso.it - Storie e leggende delle spezie che utilizziamo durante le feste

Leggi su Gamberorosso.it

Indispensabili nelle ricettefestività natalizie, lesono capaci di evocare con i loro profumi calore, intimità e ricordi. Regalano ai piatti dolci e salati un gusto complesso che esalta i sapori degli altri ingredienti. Arrivano in Europa grazie alle rotte commerciali che collegavano Oriente e Occidente, rendendole più preziose dell'oro.il Medioevo, lediventano un simbolo di ricchezza e lusso, immancabili sulle tavolegrandi occasioni. La cannella, ad esempio, era usata dai nobili per arricchire zuppe e arrosti, mentre lo zenzero appare presto nei dolci, diventando l'ingrediente principe della preparazione natalizia del nordeuropa: il pan di zenzero. Altrevenivano anche utilizzate per scopi simbolici e terapeutici. Si credeva, ad esempio che i chiodi di garofano proteggessero dal malocchio, mentre il cardamomo aveva la fama di afrodisiaco.