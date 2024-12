Laprimapagina.it - Sant’Onofrio Capodanno 2025: grandi festeggiamenti alle porte di Vibo Valentia

si prepara ad accogliere l’arrivo delcon un evento all’insegna della festa e della condivisione collettiva. Tutto è ormai pronto per il “Benvenuto” alSantonofrese, un’iniziativa organizzata dall’Associazione di promozione sociale “Bubini” e dal locale Comitato Civico, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale del centrodi.Il cuore della manifestazione sarà la centralissima Via Roma, dove, mercoledì 1° gennaio a partire dore 17:30, la comunità si ritroverà per celebrare insieme il nuovo anno. Ad aprire i, il gruppo musicale Mario Lombardi & i Quarti Sospesi, che proporrà isuccessi degli anni Ottanta, Novanta e Duemila, reduci da una tournée estiva di grande successo.La serata sarà arricchita da una serie di attrazioni imperdibili: una degustazione di amari, grappa, rum, sigari e cioccolato; lo spettacolo suggestivo delle fontane luminose; l’atteso falò di auguri accompagnato dal taglio di un panettone gigante e dal tradizionale brindisi con spumante.