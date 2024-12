Iltempo.it - Riina jr e l'annullamento del carcere duro. Il presidente dell'Antimafia vuole un'inchiesta

La Cassazione annulla il 41 bis per Giovannie l'annuncia un'. Lo stop alper il figlio di Totò, il capo dei capi di Cosa nostra con Bernardo Provenzano e Matteo Messina Denaro, ha suscitato l'indignazione di un Paese che continua a piangere, a ogni anniversario, le stragi di mafia e si trova ancora a fare i conti con i cavilli legali, grazie ai quali i veri criminali vengono liberati mentre gli innocenti patiscono la carcerazione preventiva. Il rampollo di Totò, arrestato nel '96 e aldal 2002, fortunatamente non è a piede libero, ma la Suprema Corte ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato dalla sua difesa contro la proroga, da parte del ministeroa Giustizia, del regime del 41 bis nel novembre 2023. I giudici, infatti, hanno ritenuto «meramente apparente» la motivazione del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che lo scorso giugno aveva giudicato corretto il provvedimento per il mantenimento dijr al, la misura di massima sicurezza che limita le possibilità che mafiosi o terroristi possano comunicare con l'esterno, continuando di fatto a comandare dalla cella.