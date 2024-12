Quotidiano.net - Private Equity, una risorsa da sfruttare

VilloisIl sistema previdenziale obbligatorio rischia di finire nei guai già nella seconda parte del prossimo decennio. Ad incidere negativamente non è solo l’indice demografico in continua discesa, ma anche il livello medio dei salari, e di riflesso l’entità contributiva. E stenta a decollare la previdenza integrativa che si basa su tre pilastri: quella vincolata alle attività professionali collegate agli Ordini, quella inerenti categorie di ogni genere, riguardante sia datori di lavoro, che dipendenti, e infine quella fornita dal sistema assicurativo. L’abitudine diffusa di rinviare costantemente l’accesso a coperture integrative previdenziali ha diverse motivazioni, dalla mancanza di liquidità dovuta alle spese ordinarie alla lontananza dal periodo di quiescenza. Non a caso è in continua crescita il ricorso a mini investimenti nei titoli e prodotti dei mercati finanziari regolamentati, i cui risultati sono immediati.