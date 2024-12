Perché l’allenatore del Liverpool non si lascia ingannare dalla loro impressionante forma in trasferta

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-27 17:43:00 Il web non parla d’altro:Arne Slot si rifiuta dirsi trasportareindelpensa che le partite più difficili debbano ancora arrivare.Ilè imbattuto inin questa stagione in tutte le competizioni e si trova a sette punti di vantaggio sugli inseguitori in Premier League, anche se l’Arsenal potrebbe ridurlo a sei con una vittoria contro l’Ipswich stasera.Finora i Reds hanno evitato la sconfitta contro Manchester United, Arsenal, Newcastle e Tottenham, ma Slot ritiene che ciò possa in parte essere attribuito a un calendario gentile.Conferenza stampa di Arne Slot: West Ham, pressione,ine altro #WHULIV—FC (@LFC) 27 dicembre 2024Parlando prima delladi domenica contro il West Ham, ha detto: “Penso che la nostrainsia stata buona, ma forse ha un po’ a che fare con le squadre che affronti nella prima metà della stagione.