Paganini | Castro? L’Inter lo ha bloccato Su Ricci derby di mercato!

Paoloha indicato lo stato delnerazzurro, pronunciandosi sulesse delper Santiagoe Samuele.IL COMMENTO – Il giornalista Paoloha parlato a 90º minuto, su Rai2, delle strategie delper le prossime sessioni di, lanciando una vera e propria bomba sul fronte legato a Santiago. Secondo l’esperto di calcio, infatti, i nerazzurri hanno individuato nell’attaccante del Bologna il vice-Lautaro Martinez: «Ildelè per gennaio e anche per giugno. I nerazzurri hanno già praticamenteSantiago, così da lasciare Fabbian a Bologna. Al contempo, attenzione perchési è inserita anche nella corsa per, nell’ottica di undicontro il Milan. In questo contesto, il Torino, che è alla ricerca di un sostituto di Zapata, guarda ad Arnautovic come una delle possibili alternative in attacco».