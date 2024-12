Ilgiorno.it - Olimpico amaro, la Dea interrompe la striscia di undici vittorie consecutive ma sale a 13 risultati utili consecutivi

Leggi su Ilgiorno.it

Bergamo, 28 dicembre 2024 – L’Atalanta chiude il suo 2024 trionfale in testa alla classifica, conquistando un punto prezioso e importante in casa della Lazio. Il pareggio in rimonta per 1-1 che proietta i nerazzurri a quota 41, un punto davanti all’Inter: nerazzurri a più tre sul Napoli, che domani in caso di vittoria interna sul Venezia raggiungerebbe i bergamaschi, ma con il confronto diretto negativo dopo lo 0-3 di un mese fa al Maradona. Con il pareggio all’la squadra di Gasperinilastellare dima mantiene aperta quella dei, arrivati a tredici considerando anche il pareggio del 28 settembre a Bologna. Lazio vs Atalanta Campionato Serie A Enilive - 18 Giornata Stadio- Roma 28-12-2024 nella foto Lazio applaudita sotto la curva ©Federico Gaetano- AGENZIA ALDO LIVERANI SAS Il bilancio In questo mese di dicembre la Dea ha conquistato quattroe questo pareggio, seguendo più o meno sempre lo stesso copione, primi 50-60 minuti di equilibrio e anche a volte di sofferenza, con le parate di Carnesecchi spesso a salvare il risultato, e poi un dominio quasi totale nella mezz’ora finale.