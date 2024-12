Ilnapolista.it - Meret: «Siamo stati bravi a gestire la gara, avendo pazienza soprattutto nella ripresa»

Il portiere del Napoli, Alex, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Veneziain conferenza«la. Abbiamo creato tanto ed abbiamo mantenuto la calma anche se non riuscivamo a segnare e concretizzare.una squadra matura, che sa che può segnare in ogni momento. Abbiamo concesso pochissimo, ottima partita da parte nostra anche se sarebbe meglio chiuderle prima per stare più tranquilli. Sono però segnali importanti per noi.i momenti, nonostante avessimo creato tanto potevamo disunirci per provare ad andare all’arrembaggio. Invece abbiamo mantenuto l’equilibrio, trovando poi la rete nel finale. La gestione dellaè stata ottima, dobbiamo continuare così».