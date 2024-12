Mercato del lavoro in sofferenza | in Italia 13 milioni di lavoratori persi e poche donne

Quifinanza.it - Mercato del lavoro in sofferenza: in Italia 1,3 milioni di lavoratori persi e poche donne

Pochi immigrati,, sempre menoe sempre più pensionati. Questo, in estrema sintesi, il quadro a tinte fosche tracciato dal Cnel, che nel suo rapporto annuale ha analizzato lo stato di salute deldelin.L’è di fronte a un bivio demografico che rischia di comprometterne lo sviluppo economico, con la popolazione in età lavorativa che va diminuendo in maniera preoccupante e l’aumento della popolazione anziana che grava sulle casse pubbliche.Tali premesse minacciano la sostenibilità del sistema produttivo e del welfare nazionale. Ma invertire la rotta, viene spiegato nel report annuale su “Demografia e forza”, è ancora possibile.Meno, molti pensionatiL’ago della bilancia demografica si sposta sempre più verso i pensionati.