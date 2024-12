Agi.it - Lite in strada, 17enne ucciso a coltellate nel Fiorentino

AGI - Unè statocon almeno cinquenel corso di unaina Campi Bisenzio, alle porte di Firenze. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri, che stanno ascoltando in queste ore amici e parenti della vittima per ricostruire le ultime ore di vita dell'adolescente. In particolare i carabinieri stanno acquisendo anche immagini di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dove è stato rinvenuto il corpo del. L'allarme è scattato nelle prime ore del giorno, quando, intorno alle 5,30 è stato trovato un ragazzino esanime a terra. Si cercano eventuali testimoni dell'accaduto e sono in corso le indagini per identificare i responsabili.