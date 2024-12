Quotidiano.net - L’ex ambasciatore Stefanini: “Teheran libererà Cecilia solo in cambio di qualcosa”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 29 dicembre 2024 – Una professionista scrupolosa, dal comportamento ineccepibile, che si è trovata a fare il suo lavoro in un’autocrazia dove si gioca con le carte truccate. E dove un arresto come quello diSala, di cui, dopo otto giorni non sono ancora state depositate le motivazioni, si sta trasformando in un pretesto da parte diper ottenere la liberazione di personaggi grati al regime. Stefano, exe consigliere scientifico dell’Ispi, delinea e sottolinea che, in questo momento, la calma e la discrezione sono fondamentali per riportareSala a casa., una nostra connazionale, che si trovava acon un regolare visto stampa è stata arrestata e non sappiamo ancora con quali accuse. Stando alla sua esperienza, come potremmo definire quello che è accaduto? “Si tratta quasi sicuramente di un arresto strumentale.