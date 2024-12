Pronosticipremium.com - Lazio, Baroni pensa già al derby: “È la partita, ci teniamo molto”

Leggi su Pronosticipremium.com

Il 2025 della Roma si aprirà con unanon indifferente. Infatti, il 5 gennaio è in programma ilcontro la, nel match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Ieri sera, i biancocelesti hanno fermato l’Atalanta sull’1-1, interrompendo la striscia di 11 vittorie consecutive della squadra di Gasperini.: “Ancora so chi recupererò”Al termine dellacontro l’Atalanta,si è soffermato sulin programma con la Roma in conferenza stampa: “Non è una, ilè la. Ora stacchiamo e poi ci arriveremo preparati, sappiamo l’importanza di questaper i tifosi e ci. Chi è recuperabile? Questo ancora non lo so, dobbiamo vedere nei prossimi giorni. Vediamo se riusciamo a recuperare Pedro, in questo momento come ho detto prima sono ancor più contento dei ragazzi che non hanno paura di niente in queste difficoltà“.