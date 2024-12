Ilgiorno.it - L’addio al 2024 in quota. Raduno al Passo Manina

VILMINORE (Bergamo)Una celebrazione eucaristica in alta. Si rinnova anche quest’anno, l’ultimo giorno del, la Messa di mezzanotte aldella, il valico a1.796 metri che divide la Valle di Scalve da Valbondione, in Valle Seriana. Era il 1984 quando l’allora parroco di Vilminore, don Giovanni Plebani, diede inizio a questa tradizione, dapprima con un gruppetto di pochi appassionati, che negli ultimi anni è cresciuto e comprende solitamente una cinquantina di persone. L’appuntamento per chi vuole salire in gruppo allaè a Nona, frazione di Vilminore, alle 22. A mezzanotte nella chiesetta del, costruita nel 1949 a ricordo del passaggio della statua della Madonna pellegrina e ristrutturata completamente nel 1995, viene celebrata la Messa mentre nelle due valli da un lato e dall’altro scoppiano i fuochi d’artificio.