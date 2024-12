Ilrestodelcarlino.it - Jihad islamica, dalla Bolognina al Web

Sono rimasto veramente sorpreso nelle leggere le notizie di questi giorni su una cellulaista scoperta in città e guidata da una ragazza di 22 anni residente nel quartiere. Lei come gli altri, che i magistrati, hanno giudicato pericolosi sono giovani apparentemente integrati e già da anni domiciliati in Italia. Quindi ciò mi fa pensare che non solo chi arriva dalle aree del terrorismo costituisce un pericolo. Dobbiamo sempre guardarci le spalle e non abbassare mai la guardia. Giovanni Morelli Risponde Beppe Boni Le indagini sull'organizzazione terroristica under 30 che proclamava la "guerra santa" guidatafanatica Rida Mushtaq, appena ventiduenne e influencer del terrorismo, sono ancora in corso. Vedremo se oltre ai cinque indagati, già interrogati, il campo dei coinvolti è più largo e fino a che punto avrebbe potuto arrivare se non fosse intervenuto il Ros, Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri.