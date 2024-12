Ilrestodelcarlino.it - Eccellenza "Il ritorno sarà un altro campionato"

Dopo il calcio giocato Ivan Santi è passato alla scrivania con l’incarico di direttore generale dell’Ubino Calcio militante in. L’abbiamo sentito al giro di boa per un’analisi approfondita su questo torneo. "E’ undavvero entusiasmante - dice Santi - quello che sta andando in scena. Una classifica corta con tante squadre che nutrono ambizioni di vertice anche se la Maceratese ha finora dimostrato solidità e carattere per stare in vetta. Ma il girone diun. Molte squadre stanno cambiando pelle e cida divertirsi. Ritengo che K-Sport e Urbania hanno tutte le carte in regola per insidiare la prima posizione della Maceratese a seguire il Chiesanuova può essere la sorpresa. Noi speriamo di essere lì a giocarcela con tutti ma prima dobbiamo cercare di recuperare i tanti infortunati che hanno caratterizzato questo girone di andata.