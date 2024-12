Ilgiorno.it - Cuore e organizzazione: Milano è la capitale del volontariato in Italia

Severini MelograniSignora, come sta? Come ha passato il Natale? Leggo la sua rubrica da tanto tempo (a proposito: quanti anni sono che lei scrive per i Nonni sul Giorno?) e mi sono sempre chiesto perché lei, che milanese non è, si occupa degli anziani di.Come sono io! Ennio Nonno Ennio benvenuto tra noi! Rispondo alle nonne e ai nonni milanesi da 13 anni su queste pagine. Ma come? Lei è milanese doc e non ricorda la famosa frase: ”Milan col coeur in man”?è ladel, ha un patrimonio di reti di solidarietà che nessuna altra cittàna può vantare, anche se, come scrive un autorevole collega, Ferruccio de Bortoli, tutta l’è ricca di realtà solidali e accoglienti.è speciale perché possiede un’antica tradizione che coniuga la naturale propensione di un popolo operoso, abituato a fare il bene in silenzio, a un’essenziale per far progredire il percorso della costruzione del Bene Comune.