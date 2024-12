Scuolalink.it - Concorso pubblico per funzionario amministrativo a Melilli: dettagli e requisiti

Il Comune di, in provincia di Siracusa, ha indetto unper l’assunzione di una tempo indeterminato, con contratto part-time di 18 ore settimanali. Questosi rivolge a professionisti con laurea in discipline umanistiche, economiche o giuridiche, desiderosi di entrare nell’Area dei Funzionari del CCNL Enti Locali.di accesso alPer partecipare al, i candidati devono possedere uno dei seguenti titoli di studio: Laurea triennale in Filosofia, Lettere, Scienze dei Servizi Giuridici, Scienze dell’Amministrazione, Economia e Gestione Aziendale, o affini. Laurea magistrale in Scienze dell’Economia, Scienze della Politica, Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, o equipollente. Laurea in Giurisprudenza o titoli equipollenti, compresa quella conseguita all’estero con riconoscimento in Italia secondo la normativa vigente.