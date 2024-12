Dilei.it - Concerto di Capodanno a Vienna, per la prima volta l’opera dimenticata di una compositrice

Per molti ildiè un appuntamento imperdibile per iniziare il nuovo anno, ma stalo sarà ancor di più. C’è una bella novità, infatti, come ha spiegato il Maestro Riccardo Muti, colui che lo dirigerà per la settima: per laad aprire ildi una grande, Constanze Geiger, vissuta dal 1835 al 1890.di Constanze Geiger per laaldiQuesta sarà un’edizione speciale deldidi tutto perché apre le celebrazioni dedicate ai 200 anni dalla nascita di Johann Strauss figlio (1825-1899). Un lungo e ricco programma di eventi che rende omaggio alla grande tradizione musicale della famiglia Strauss e a un compositore che ha segnato profondamente la storia della musica.