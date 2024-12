Oasport.it - Ciclocross oggi in tv, Coppa del Mondo Besançon 2024: programma, canale, streaming

Settimo appuntamento per ladeldi. Si corre in Francia ae il più atteso è sicuramente Mathieu Van der Poel, che va a caccia della terza vittoria consecutiva. Il campione olandese, infatti, ha vinto le ultime due tappe a Zonhoven e Gavere ed è l’assoluto favorito anche quest’.I principali rivali sembrano essere il belga Michael Vanthourenhout ed il connazionale Lars Van der Haar. In casa Italia saranno presente Giole Bertolini (il miglior al 23° posto a Gavere), Federico Ceolin, Cristian Caligaro, Simone Zecchini, Samuele Silla Gilioli, Marco Marzani e Gabriele Spadoni.In campo femminile, invece, fari puntati sullo squadrone olandese, reduce dalla tripletta di Gavere e guidato da Fem Van Empel. Le azzurre al via saranno Sara Casasola, Rebecca Gariboldi, Francesca Baroni, Lucia Bramati, Beatrice Fontana, Marta Zanga, Marianna Angelica Gilioli.