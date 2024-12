Sport.quotidiano.net - Ciclismo: molto rinnovata la squadra di Praticello di Gattatico che nei professionisti fa parte del movimento Continental. Otto nuovi innesti per il Team Beltrami

In vista del 2025 si alza il sipario sulla composizione delTsa Tre Colli, formazione con sede adi, che fadele che correrà per la vittoria tra ie nella categoria Under 23. Vediamo nei particolari la, che è statain modo capillare. I confermati sono Andrea Biancalani (2000, nella foto), velocista; Gabriel Fede (2003), passista; Valentino Kamberaj (2005), velocista; Giacomo Tagliavini (2004), passista. Questi ivolti: Tommaso Anastasia (2006), scalatore; Nicolò D’Alessandro (2006), passista; Matteo Falchetti (2005), passista; Pier Luigi Garbi (2006), passista veloce; Thomas Rigamonti (2006), passista veloce; Leonardo Rossi (2005), passista scalatore; Raffaele Tela (2005), scalatore; Frederik Likke (2004), passista.