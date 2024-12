Quotidiano.net - Chi è Gianluca Di Gioia, ucciso da uno squalo a Marsa Alam

Roma, 29 dicembre 2024 -Diè la vittima dell'attacco di uno, in Egitto. L'uomo, nato a Roma il 21 dicembre 1976, ha perso la vita stamane mentre con un amico faceva snorkeling in una zona ritenuta pericolosa, in acque profonde a circa 50 metri dal pontile, nei pressi dell'Hotel Sataya. Di, 48 anni compiuti da poco, era in vacanza in Egitto con la famiglia, ora seguita dai diplomatici italiani. Il suo compagno di immersione, il 69enne Peppino Frappani, originario di Genivolta, il provincia di Cremona,è invece rimasto lievemente ferito e probabilmente sarà dimesso entro sera. Frappani si sarebbe ferito nel tentativo di aiutare il Diimprovvisamente attaccato dallo. Il ministero dell'Ambiente ha vietato il tratto di mare per alcuni giorni, ma ha anche sottolineato che l'attacco delloè avvenuto "in acque profonde al di fuori della zona di balneazione".