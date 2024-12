Ilrestodelcarlino.it - Capodanno in piazza a Imola: ecco la lista dei divieti

, 29 dicembre 2024 – “Garantire la sicurezza e l’ordine pubblico”. È questo, nelle intenzioni del Comune, il senso dell’ordinanza che proibisce tra l’altro l’utilizzo di vetro, lattine, droni e fuochi d’artificio emanata dal sindaco Marco Panieri in vista dei festeggiamenti di, che quest’anno traslocano dalla Rocca sforzesca aMatteotti. Le disposizioni, valide dalle 22 del 31 dicembre alle 3 del 1° gennaio, prevedono innanzitutto il divieto di introduzione, vendita e utilizzo di bevande in contenitori di vetro o lattine: le bevande potranno essere vendute e consumate esclusivamente in contenitori di plastica o materiale ecologico monouso. Disco rosso anche a droni e lanterne volanti, così come agli strumenti di autodifesa che nebulizzano principi attivi (spray al peperoncino e simili).