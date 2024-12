Pianetamilan.it - Cafu: “Milan-Roma, ecco che risultato andrebbe bene per il mio cuore”

Leggi su Pianetamilan.it

Marcos, ex difensore di(1997-2003) e(2003-2008), ha parlato del confronto di questa sera a 'San Siro' in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per l'occasione, aè stato chiesto che partita si immagina di vedere., qui di seguito, la risposta del 'Pendolino' brasiliano. «Aperta e molto divertente. Tutte e due le squadre hanno l’obbligo di vincere, lo dice la classifica: non possono più sbagliare. Poi per il miobenone finisse 3-3 con un punto a testa (ride n.d.r.)», le dichiarazioni diin merito al suo pronostico su questa gara. LEGGI ANCHE: L'intervista integrale disu>>>