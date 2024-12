Ilrestodelcarlino.it - Artista ‘marchia’ 122 negozi sfitti: “Da voi vetrine sporche o rotte, riflettete sul degrado: è tragico”

Forlì, 29 dicembre 2024 – Il tema deiè una spina nel fianco per la città, una deriva alla quale da anni si cerca di far fronte con scarsi risultati: le saracinesche abbassate e lebuie e polverose, di fatto, sono sempre di più. E ora sono state anche censite. Sono in tutto 122 idel centro segnati con il logo dell’milanese di origine veneta Freak of Nature (all’anagrafe Federica Agnoletto) che, da anni, ha fatto sua la missione di marchiare con le sue caratteristiche canne verdi gli spazi vuoti nei centri storici delle città italiane. Va subito precisato che i colori sono a base d’acqua e si puliscono con un colpo di spugna: nessun imbrattamento né conseguenze penali. Nella notte tra venerdì e sabato ha agito a Forlì, la sua ventisettesima performance, appena un giorno dopo il blitz a Ravenna (dove però ha avuto “problemi organizzativi” che l’hanno costretta a fermarsi senza finire il centro).