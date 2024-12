Zonawrestling.net - AEW: Cagematch rivela i wrestler più attivi del 2024 e altre statistiche curiose

Leggi su Zonawrestling.net

Con Worlds End di questa notte possiamo dire definitivamente chiuso ildella federazione di Jacksonville, ciò permette di tirare le somme di quest’anno grazie a, il sito che raccoglie le varieriguardanti il numero di match dei vari lottatori e tanto altro ancora. Un pigro stacanovista Ilad aver disputato più match in AEW quest’anno è stato Orange Cassidy, di certo non una sorpresa per chi ha potuto seguire il prodotto nel corso dell’anno solare. Il Freshly Squeezed ha disputato contando anche il Main Event dell’ultimo ppv 68 match, di cui ne ha vinti 47 con una percentuale di vittorie del 69.1%.Non si tratta della prima volta che l’ex campione International ottiene questo primato, infatti è stato anche nel 2023 ilad aver combattuto più incontri per la AEW arrivando a 61, al netto di una percentuale di vittoria migliore: attorno all’85% totalizzando quindi 52 vittorie.