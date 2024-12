Sport.quotidiano.net - Volley giovanile. Moma Winter Cup, il super evento al via

La pallavolochiude l’anno come tradizione con laCup organizzata dalla Scuola di Pallavolo Anderlini, alla quindicesima edizione: raccogliendo il testimone dai famosi tornei nordeuropei di fine anno, laCup è ormai diventata un appuntamento imprescindibile anche a livello internazionale. Dal pomeriggio di oggi, e fino alle finalissime che si giocheranno tutte lunedì, il 30, al PalaPanini, oltre 3.600 atleti, in rappresentanza di 217 squadre, suddivise nelle categorie Under 14, 16 e 18 Femminili e nelle categorie Under 15, 17 e 19 Maschili, si preparano a darsi battaglia sulle oltre 63 palestre, distribuite tra Modena ed altri 12 Comuni delle Province di Modena e Reggio. Saranno al via formazioni provenienti dai più prestigiosi club giovanili italiani, ma anche numerose squadre straniere, provenienti da Austria, Francia, Germania, San Marino, Svizzera e Usa.