Sport.quotidiano.net - Volley Addio a Bagnoli, allenatore dei record

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una perdita devastante e improvvisa per il mondo del, che ne aveva perso le tracce da qualche tempo. È scomparso ieri (a darne l’annuncio con alcuni messaggi la Fipav di Verona) Danieledi pallavolo tra i più vincenti a livello internazionale e il più vincente in Italia, 8 scudetti come il leggendario professor Franco Anderlini. Nato a Mantova nel 1953,si era fatto conoscere giovanissimo proprio come tecnico nelmantovano, una parentesi al Virgilio, un breve passaggio con le Nazionali giovanili azzurre e poi la stagione di lancio con Reggio Emilia nel 1992-1993, promozione in serie A1 che lo fece notare dal grandee in modo particolare da Giovanni Vandelli, patron della Daytona Modena appena subentrato al timone della Panini:si presentò vincendo subito una Coppa Italia e poi lo scudetto nella stagione 1994-95, completando l’en plein con la Coppa Campioni nella stagione successiva.